Привитые против COVID-19 жители Сумщины могут получить сертификата о вакцинации Лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить свидетельство о вакцинации для выезда за границу.

Об этом сегодня, 9 июня, во время брифинга сообщила заместитель начальника областного управления охраны здоровья Галина Хомета.

«Для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы такое свидетельство можно получить только в бумажной форме после прививки второй дозой вакцины в медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача», - сообщила чиновница.

В случае получения свидетельства путем обращения к врачу, документ заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке и будет содержать информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.). Поэтому для этого обязательно необходимо иметь с собой загранпаспорт для корректного ввода паспортных данных.

При необходимости и по запросу человека заведение имеет напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Такой сертификат обязательно будет иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должен быть подписан пациентом или его уполномоченным представителем. Сертификат будет действителен только, если введена вакцина, одобренная к экстренному применения ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления.