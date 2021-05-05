Сумские машиностроители будут митинговать под апелляционным судом В четверг, 10 июня, сотрудники АО «СМНПО-Инжиниринг» будут митинговать под Сумским апелляционным судом.

«Призываем всех неравнодушных граждан нашего города и области принять участие в мирной акции в поддержку руководителя крупнейшего профильного предприятия региона и существования города машиностроителей!», - говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке.

Начало митинга в 12.45 и до 16.00. В это время планируется рассмотрение апелляционной жалобы на решение следственного судьи о мере пресечения в виде залога в 20 млн грн Владимиру Лукьяненко.

Планируется участие около тысячи человек.