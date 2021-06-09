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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:52538

На Сумщине еще 43 человека подхватили COVID-19 (подробности)

По состоянию на 9 июня в Сумской области 77 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 2, Конотоп - 4, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Путивльский район -, Ромны - 2, Сумы - 22, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1299 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 648 человек, из них за минувшие сутки - 147 (Белопольский район - 7, Великописаревский район - 1, Глухов - 2, Глуховский район - 5, Конотоп - 4, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 7, Лебединский район - 5, Ахтырка - 12, Ахтырский район - 5, Ромны – 23, Роменский район - 9, Сумы - 40, Сумской район - 8, Шостка - 3).

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Общество Коронавирус
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