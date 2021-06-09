На Сумщине еще 43 человека подхватили COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 2, Конотоп - 4, Лебедин - 1, Лебединский район - 1, Ахтырка - 1, Путивльский район -, Ромны - 2, Сумы - 22, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1299 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 648 человек, из них за минувшие сутки - 147 (Белопольский район - 7, Великописаревский район - 1, Глухов - 2, Глуховский район - 5, Конотоп - 4, Конотопский район - 3, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 10, Лебедин - 7, Лебединский район - 5, Ахтырка - 12, Ахтырский район - 5, Ромны – 23, Роменский район - 9, Сумы - 40, Сумской район - 8, Шостка - 3).
По состоянию на 8 июня в Сумской области 77 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
За понедельник в Сумской области подтверждено лабораторно 18 новых случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 7 июня в Сумской области 77 263 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....