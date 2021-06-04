Сумские футболистки стартовали в чемпионате Украины Команда Сумской области стартовала на чемпионате Украины по футболу среди девушек до 16 лет.

В первый день девчата под руководством тренера Виталия Гученко обыграли ФК «Днепр-1» со счетом 5:0. Голами отметились Марина Павленко (2), Дарья Синенко (2), Анастасия Ескина.