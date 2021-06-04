В Сумах перевернулась маршрутка

В результате столкновения маршрутка перевернулась.
На месте работают патрульные и медики. По предварительной информации, жертв нет, пишет 0542.ua.
Патрульные разыскали водителя автомобиля, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....
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