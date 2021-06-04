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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:51350

В Сумах перевернулась маршрутка

Сегодня, 8 июня, вечером на ул. Роменский произошло ДТП и легкового автомобиля.

В результате столкновения маршрутка перевернулась.

На месте работают патрульные и медики. По предварительной информации, жертв нет, пишет 0542.ua.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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