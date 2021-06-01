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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:3044

В чемпионате Европы по-сумски определились полуфиналисты

В полуфинале голландцы сыграют с немцами, а австрийцы с шотландцами.

8 июня на полях ФЦ «Барса» были сыграны матчи четвертьфинала Чемпионата Европы по-сумски. Нидерланды в напряженной борьбе переиграли Турцию, Германия уверенно прошла Испанию, Австрия была сильнее Италии, а Шотландия остановила турнирный путь Северной Македонии.

Турция («Сумской филиал ХНУВД») – Нидерланды («Food Centre») 2:4

Шотландия («Сервис Люкс») – Северная Македония («Звезда») 7:1

Италия («Александрия» Кровное) – Австрия («Lex VSK») 1:5

Испания («Sumy Psel») – Германия («ЗиКоНи») 0:5

Расписание полуфиналов:

9.06.2021

17:30 поле №3: Нидерланды («Food Centre») - Германия («ЗиКоНи»)

18:30 поле №3: Австрия («Lex VSK») - Шотландия («Сервис Люкс»)

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
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