В чемпионате Европы по-сумски определились полуфиналисты

8 июня на полях ФЦ «Барса» были сыграны матчи четвертьфинала Чемпионата Европы по-сумски. Нидерланды в напряженной борьбе переиграли Турцию, Германия уверенно прошла Испанию, Австрия была сильнее Италии, а Шотландия остановила турнирный путь Северной Македонии.
Турция («Сумской филиал ХНУВД») – Нидерланды («Food Centre») 2:4
Шотландия («Сервис Люкс») – Северная Македония («Звезда») 7:1
Италия («Александрия» Кровное) – Австрия («Lex VSK») 1:5
Испания («Sumy Psel») – Германия («ЗиКоНи») 0:5
Расписание полуфиналов:
9.06.2021
17:30 поле №3: Нидерланды («Food Centre») - Германия («ЗиКоНи»)
18:30 поле №3: Австрия («Lex VSK») - Шотландия («Сервис Люкс»)
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