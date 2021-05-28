Сегодня в Сумах стартует финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве Сегодня, 9 июня, в Сумах начнется 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Игры пройдут 9-11 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». Вход свободный. 9 июня, среда 12.00 «Динамо» Сумы – Сборная Полтавской области 14.00 «СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь 16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 10 июня, четверг 12.00 «Колос» - Сборная Полтавской обл. 14.00 «Динамо» - «ИФК СумГПУ» 16.00 «Сумчанка» - «СумДУ» 11 июня, пятница 10.00 «СумДУ» - Сборная Полтавской обл. 12.00 «Сумчанка» - «Динамо» 14.00 «ИФК СумГПУ» - «Колос» После окончания пройдет церемония награждения.