Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:04267

Сегодня в Сумах стартует финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сегодня, 9 июня, в Сумах начнется 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Игры пройдут 9-11 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». Вход свободный.

9 июня, среда

12.00 «Динамо» Сумы – Сборная Полтавской области

14.00 «СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь

16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы

10 июня, четверг

12.00 «Колос» - Сборная Полтавской обл.

14.00 «Динамо» - «ИФК СумГПУ»

16.00 «Сумчанка» - «СумДУ»

11 июня, пятница

10.00 «СумДУ» - Сборная Полтавской обл.

12.00 «Сумчанка» - «Динамо»

14.00 «ИФК СумГПУ» - «Колос»

После окончания пройдет церемония награждения.

Спорт Хоккей на траве
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