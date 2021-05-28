Сегодня в Сумах стартует финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Игры пройдут 9-11 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка». Вход свободный.
9 июня, среда
12.00 «Динамо» Сумы – Сборная Полтавской области
14.00 «СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь
16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы
10 июня, четверг
12.00 «Колос» - Сборная Полтавской обл.
14.00 «Динамо» - «ИФК СумГПУ»
16.00 «Сумчанка» - «СумДУ»
11 июня, пятница
10.00 «СумДУ» - Сборная Полтавской обл.
12.00 «Сумчанка» - «Динамо»
14.00 «ИФК СумГПУ» - «Колос»
После окончания пройдет церемония награждения.
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