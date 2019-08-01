Флагшток в центре Сум имени губернатора Хомы установили незаконно? На установку нового флагштока возле фонтана «Садко» в Сумах необходимы дополнительные разрешения.

На установку нового флагштоке в Сумах необходимы были дополнительные разрешения. Он высотой почти 50 м. Такие объекты могут представлять опасность для авиационного сообщения. Также флагшток расположен в исторической части, пишет Суспільне.

Напомним: работы у фонтана «Садко» начались 21 мая. Сам флагшток установили 31-го. Он весом в 10 т. Сейчас здесь приводят в порядок территорию у его подножия. Работы имеют статус реконструкции. И.о. руководителя управления Государственного архитектурно-строительного контроля Валерий Скоромный телефону сказал, что разрешительных документов они на этот объект не выдавали, и в реестре информация отсутствует.

«Мне известно, что была заказана проектно-сметная документация в проектных организации «Вита-С» и главным инженером проектов там был Дячук Юрий Алексеевич. Из материалов рассмотрения на консультативном совете в департаменте градостроительства и архитектуры Сумской ОГА был задан вопрос: какая высота флагштока? Ответ от разработчика, я так понимаю, был: 49,9 метров», - говорит вр.и.о. директора департамента архитектуры Сумской области Олег Кривцов.

На такую высоту надо иметь разрешение от Министерства обороны и Госавиаслужбы. Такие документы по закону должны быть у проектанта до начала разработки чертежей. В офисе общества «Вита-С», которое занималось проектированием флагштока, говорить о проекте на камеру отказались. Его директор сообщил по телефону, что находится в командировке и также не хочет говорить.

Также флагшток попадает в охранную зону исторического центра. По словам Олега Кривцова, он таких документов также не видел. Сам флагшток - городское коммунальное имущество, решением исполкома от 26 апреля временно передали в ведение областной архитектуры. 21 мая во время установления флагштока повредили водопровод и гидроизоляцию фонтана.

Восстановление покрытия и ремонт коммуникаций фонтана директор Департамента инфраструктуры города Сумы Александр Журба оценил в 3 млн грн, которые депутаты на сессии 26 мая выделили. Суспільне пытается получить комментарии о наличии или отсутствии необходимых разрешений на установку такого флагштока у Минкульта, Государственной авиационной службы и Минобороны.

Установка таких конструкций - крупнейшего в каждой области Государственного флага - проект президента, приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины и Дню флага.