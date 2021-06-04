Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона В матче 30 тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге «Альянс» закрывает сезон домашней игрой с кременчугским «Кремнем».

Игра состоится в субботу, 12 июня, в 17:30 на стадионе «Юбилейный» в городе Сумы.

Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. А те, кто не смогут посетить игру, могут поболеть за «Альянс», наблюдая за видеотрансляцией матча на YouTube канале ФК «Альянс», телеканалах «Спорт 2» (ТК Поверхность ТВ» и СТС.