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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:10314

Липоводолинский «Альянс» в Сумах сыграет последний матч сезона

В матче 30 тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге «Альянс» закрывает сезон домашней игрой с кременчугским «Кремнем».

Игра состоится в субботу, 12 июня, в 17:30 на стадионе «Юбилейный» в городе Сумы.

Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный при предъявлении документа, подтверждающего возраст. А те, кто не смогут посетить игру, могут поболеть за «Альянс», наблюдая за видеотрансляцией матча на YouTube канале ФК «Альянс», телеканалах «Спорт 2» (ТК Поверхность ТВ» и СТС.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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