Сумський письменник презентує нову книгу

Зустріч розпочнеться 12 червня о 17:00.
Перед автограф-сесією, о 16:30, буде запущений прямий ефір на сторінці Книгарні у фейсбуці, під час якого письменник розповість про нову книжку. Свої питання можете залишати у коментарях або ставити під час прямого ефіру.
Книжка «Три битви з Левіафаном» складається з трьох частин: роману «Чемпіонський бій Мері Дяків», повістей «Накохалися» і «Лисиця та Ніч». Усі вони в доволі провокативній і часом навіть дещо жорсткій манері оповідають історії протистояння людей (нехай і далеко не ідеальних) із прогнилою державною машиною, що вже перетворилася на справдешнього монстра. І нескінченні мацаки якого втілюються у мафіозних депутатах, неконтрольованих силовиках, корумпованих чиновниках та ще багато в кому іншому. Це історії лише окремих битв посеред тотальної війни, без яких, однак, і перемога у всій війні неможлива.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Тел.: (054) 270 19 04.
Вхід вільний.
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