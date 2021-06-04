В Сумах «Ниссан» подрезал троллейбус (видео) Патрульные разыскали водителя автомобиля, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Автопроисшествие произошло на улице Петропавловской. 64-летний водитель транспортного средства Nissan X-Trail, не заняв соответствующее крайнее положение на проезжей части, начал совершать поворот, после чего допустил столкновение с троллейбусом, который двигался в попутном направлении. В дальнейшем водитель Nissan X-Trail, не останавливаясь, покинул место происшествия.

По имеющимся видеозаписями полицейские разыскали автомобиль и его водителя. На него инспекторы составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.

Напоминаем, что оставление места ДТП влечет за собой ответственность - штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.