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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58238

На Сумщине прогнозируют туман

9 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон над восточными областями Украины.

Погода будет облачной с прояснениями, ночью без существенных осадков, туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +10 .. + 15 °С, днем +19 .. + 24 °С, по г. Сумы - ночью +11 .. + 13 °С, днем +21 .. + 23 °С.

Ночью 9 июня по Сумской области и г. Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза, (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды Туман
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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