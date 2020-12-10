Сумах упорядочат дорожное движение на некоторых участках

Предлагается утвердить проекты организации дорожного движения в парковых и пешеходных зонах в г. Сумы, а также на участке ул. Г.Кондратьева - от сквера до переулка Академический.
Соответствующий проект решения размещен на информационном портале Сумского городского совета. Разработчик - департамент инфраструктуры города.
Кроме того, будет официально утвержден статус пешеходных зон на следующих участках:
- территория городского парка имени И.М. Кожедуба и парка Лещинских;
- территория у учебно-научного института права СумГУ по переулку Академический (на участке от улицы Г.Кондратьева до улицы Петропавловская);
- территория перед конгресс-центром СумГУ по ул. Первомайская (на участке от ул. Покровская до ул. Петропавловская);
- парковая зона вдоль р. Псел (в районе переулка Чугуевского и переулка Дачного).
КП «Дорремстрой» поручено осуществить комплекс мероприятий по внедрению вышеуказанных проектов организации дорожного движения (установка дорожных знаков, указателей и т.д.) в течение 14 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, пишет сайт предприятия.
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