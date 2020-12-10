Сумах упорядочат дорожное движение на некоторых участках В ближайшее время исполнительный комитет Сумского городского совета рассмотрит решение по организации дорожного движения на некоторых участках и улицах Сум.

Предлагается утвердить проекты организации дорожного движения в парковых и пешеходных зонах в г. Сумы, а также на участке ул. Г.Кондратьева - от сквера до переулка Академический.

Соответствующий проект решения размещен на информационном портале Сумского городского совета. Разработчик - департамент инфраструктуры города.

Кроме того, будет официально утвержден статус пешеходных зон на следующих участках:

- территория городского парка имени И.М. Кожедуба и парка Лещинских;

- территория у учебно-научного института права СумГУ по переулку Академический (на участке от улицы Г.Кондратьева до улицы Петропавловская);

- территория перед конгресс-центром СумГУ по ул. Первомайская (на участке от ул. Покровская до ул. Петропавловская);

- парковая зона вдоль р. Псел (в районе переулка Чугуевского и переулка Дачного).

КП «Дорремстрой» поручено осуществить комплекс мероприятий по внедрению вышеуказанных проектов организации дорожного движения (установка дорожных знаков, указателей и т.д.) в течение 14 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения, пишет сайт предприятия.