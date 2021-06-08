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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46344

В Кролевце произошло ДТП, есть травмированные

ДТП произошло сегодня, 8 июня.

Как сообщают очевидцы, автомобиль Fiat Dodlo, на котором двигались экспедиторы, перевернулся на улице Героев Украины, в районе СОШ №2 им. Н.А. Лукаша. Предварительно известно, что в ДТП пострадали два человека, которых сразу же были госпитализированы в больницу. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранительные органы, пишет Сайт Кролевца.

Досуг Дтп
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