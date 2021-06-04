У Сумах провели спортивний захід для школярів «Рух – це здорово!»

Центром заходу стало місто Житомир, яке об’єднало за допомогою телемосту всю Україну.
Сумщина приєдналася до Всеукраїнського флеш-мобу – запальної руханки, отримавши естафету від Харківщини, яку передала Рівненській області.
На території Палацу студентського спорту Сумського державного університету та міського парку культури і відпочинку імені І.Кожедуба відбулася змагальна частина заходу, що складалась зі спортивного орієнтування, кросфіту та дартсу.
В активностях взяли участь збірні команди закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Переможців та призерів нагороджено грамотами та медалями.