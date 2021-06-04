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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:28199

У Сумах провели спортивний захід для школярів «Рух – це здорово!»

Сьогодні, 8 червня, одночасно в усіх регіонах відбувся Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Рух – це здорово!» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Центром заходу стало місто Житомир, яке об’єднало за допомогою телемосту всю Україну.

Сумщина приєдналася до Всеукраїнського флеш-мобу – запальної руханки, отримавши естафету від Харківщини, яку передала Рівненській області.

На території Палацу студентського спорту Сумського державного університету та міського парку культури і відпочинку імені І.Кожедуба відбулася змагальна частина заходу, що складалась зі спортивного орієнтування, кросфіту та дартсу.

В активностях взяли участь збірні команди закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Переможців та призерів нагороджено грамотами та медалями.

Спорт
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