Сумские водолазы обследовали дно в популярных местах отдыха Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о проведении работниками КУ «Сумская городская спасательно-водолазная служба» обследования и очистки мест массового отдыха людей у воды.

Сейчас водолазы осмотрели зоны отдыха в городском парке им. Кожедуба, возле Харьковского моста, на озере Чеха, на базе отдыха «Олдыш», у гриль-парка «Поляна», всего - более 8000 м2 территории, где любят отдыхать на воде сумчане.

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отмечает, что главным залогом безопасного отдыха на воде является строгое соблюдение правил поведения во время купания.