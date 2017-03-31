Сумские водолазы обследовали дно в популярных местах отдыха

Сейчас водолазы осмотрели зоны отдыха в городском парке им. Кожедуба, возле Харьковского моста, на озере Чеха, на базе отдыха «Олдыш», у гриль-парка «Поляна», всего - более 8000 м2 территории, где любят отдыхать на воде сумчане.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отмечает, что главным залогом безопасного отдыха на воде является строгое соблюдение правил поведения во время купания.
5-6 марта в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины в Ромнах состоялась обязательная ежегодная аттестация специалистов-водолазов....
В новом водолазном центре проверяли уровень подготовки специалистов....
28-29 ноября в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины (г. Ромны) состоялся экзамен у водолазных специалистов....
Специалисты городской спасательно-водолазной службы проверили и очистили семь мест массового купания людей....
29-30 марта в Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) состоялась обязательная ежегодная аттестация водолазных специалистов....