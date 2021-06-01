На Сумщине домушнику дали 3,5 года К 3 годам 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который обворовывал квартиры конотопчан.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 48-летнего мужчины, который обворовывал квартиры конотопчан.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что ранее неоднократно судимый мужчина специализировался на кражах из квартир. Обвиняемый наблюдал за владельцами жилья, выжидая, пока они поедут на отдых. После чего в ночное время проникал в квартиру, откуда похищал все ценные вещи. В то же время при задержании мужа 3 февраля 2020 года правоохранители изъяли у него металлическую банку из-под кофе, заполненную порохом.

В суде обвиняемый вину свою признал, убеждал, что раскаивается в содеянном. По приговору суда он признан виновным в краже и хранении взрывчатого вещества и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.