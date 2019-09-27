Сумчанка отличилась на этапе Кубка мира

Сумчанка Диана Боровик завоевала на соревнованиях одно второе и два третьих места на Baby Royal среди юниоров.
Также в этих соревнованиях приняла участие спортсменка «Сумской конной ДЮСШ Анна Гунько со своим партнером конем Отпор. Она впервые выступала в дисциплине «юниоры» и смогла показать хороший результат в течение трех дней заняла пятое место и попала в пятерку лучших спортивных пар.
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