Сумчанка отличилась на этапе Кубка мира На выходных в Харькове на КСК «VG Horse Club» прошли старты этапа Кубка мира по выездке.

Сумчанка Диана Боровик завоевала на соревнованиях одно второе и два третьих места на Baby Royal среди юниоров. Также в этих соревнованиях приняла участие спортсменка «Сумской конной ДЮСШ Анна Гунько со своим партнером конем Отпор. Она впервые выступала в дисциплине «юниоры» и смогла показать хороший результат в течение трех дней заняла пятое место и попала в пятерку лучших спортивных пар.