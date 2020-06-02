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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах почтили память знаменитого летчика Ивана Кожедуба

Сегодня, 8 июня, возле центрального входа в городской парк культуры и отдыха им. Кожедуба состоялись торжества по случаю 101-й годовщины со дня рождения легендарного летчика-истребителя времен Второй мировой войны, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба.

Почтить память славного военного Ивана Кожедуба собрались представители ветеранских и общественных организаций, представители властей, депутаты и молодежь.

Присутствующие почтили память выдающегося земляка и всех военных, погибших в годы войны, минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника летчику-истребителю.

Иван Кожедуб - участник Курской битвы, за Днепр, Нижнеднепровской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных операций, воздушного боя на ближних подступах к Румынии в мае-июне 1944 года, Белорусской, Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операций.

Общество Кожедуб
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