В Сумах почтили память знаменитого летчика Ивана Кожедуба

Почтить память славного военного Ивана Кожедуба собрались представители ветеранских и общественных организаций, представители властей, депутаты и молодежь.
Присутствующие почтили память выдающегося земляка и всех военных, погибших в годы войны, минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника летчику-истребителю.
Иван Кожедуб - участник Курской битвы, за Днепр, Нижнеднепровской, Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской наступательных операций, воздушного боя на ближних подступах к Румынии в мае-июне 1944 года, Белорусской, Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операций.
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