«Сумыоблэнерго» отключать водоканалу электроэнергию не будет

Сумчан снова пронесло. Сегодня с утра планировалось отключение объектов КП «Горводоканал» от электроэнергии из-за долгов. Однако после переговоров «Сумыоблэнерго» решило пока не отключать водоканал, а, следовательно, сумчане пока с водой.
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