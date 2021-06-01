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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46487

«Сумыоблэнерго» отключать водоканалу электроэнергию не будет

Не в этот раз.

Сумчан снова пронесло. Сегодня с утра планировалось отключение объектов КП «Горводоканал» от электроэнергии из-за долгов. Однако после переговоров «Сумыоблэнерго» решило пока не отключать водоканал, а, следовательно, сумчане пока с водой.

Напомним: КП «Горводоканал» должно АО «Сумыоблэнерго» около 10 млн грн. И это й же не первая угроза отключения коммунального предприятия. Всегда удавалось договориться…

Экономика КП «Горводоканал» Отключение электроэнергии ПАО «Сумыоблэнерго»
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