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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителів Сумщини запрошують обрати книжки, які гідні потрапити в перелік 30 знакових книжок нашої Незалежності

Мета проєкту – створити та актуалізувати унікальний перелік найважливіших книжок, які викликали суспільний резонанс, відсилали до важливих історичних періодів чи подій, формували імідж України за кордоном та сприяли єднанню усієї України завдяки високій якості та актуальності.

Проголосувати можна в Google-формі: ЗАПРОПОНУВАТИ КНИГИ до 16 червня 2021 року включно.

На першому етапі громадські діячі та лідери думок у книжковій сфері – видавці, книгорозповсюджувачі, журналісти, письменники, літературознавці, перекладачі, культурні менеджери, мовознавці, критики, бібліотекарі та інші фахівці книжкового ринку – запропонують перелік видатних книжок, опублікованих з 1991 по 2021 роки. Організаційний комітет проєкту опрацює подані рекомендації та сформує довгий список видань.

На другому етапі триватиме всеукраїнське голосування за короткий список проєкту «30 знакових книжок нашої Незалежності».

Кожен українець зможе обрати три книги, які вважає знаковими виданнями незалежної України у трьох декадах: 1991-2000, 2001-2010, 2011-2021 роки. Остаточний перелік 30 знакових книжок нашої Незалежності оголосить журі проєкту.

Організатор добору – Український інститут книги за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, 

Детальніше про проєкт читайте на сайті Інституту книги

 
 
 
Общество Книги
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