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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:20114

На Сумщине по подозрению в разбойном нападении на односельчанина задержан рецидивист

Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который совершил разбойное нападение на односельчанина.

По данным следствия, 6 июня в с. Обложки Шосткинского района подозреваемый встретился с односельчанином. Некоторое время мужчины общались, распивая спиртные напитки, после чего подозреваемый достал нож и потребовал у односельчанина деньги. Когда потерпевший отказал нападающему, то нанес ему несколько порезов и приставил нож к горлу, угрожая физической расправой. Напуганный пострадавший сообщил, что деньги у него дома. Мужчины пошли по указанному адресу, там нападающий забрал у потерпевшего 1500 грн и с места происшествия скрылся. Однако уже через несколько часов его задержали полицейские.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как выяснилось, до этого он уже был четыре раза осужден, в том числе и за разбойное нападение.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный повторно) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Разбойное нападение
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