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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

7 июня в 17:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Горького в Сумах.

По предварительным данным, в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома находилась малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и попали в помещение. После чего, передали ребенка родителям.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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