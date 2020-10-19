В Сумах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире 7 июня в 17:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Горького в Сумах.

По предварительным данным, в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома находилась малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и попали в помещение. После чего, передали ребенка родителям.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.