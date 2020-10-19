В Сумах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

По предварительным данным, в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома находилась малолетний ребенок.
На место происшествия прибыло отделение группы специальной пожарной техники. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь и попали в помещение. После чего, передали ребенка родителям.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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