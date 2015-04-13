На «Заводе Кобзаренко» на Сумщине назначили нового руководителя Исполняющим обязанности директора ООО «Завод Кобзаренко» назначен Дмитрий Кобзаренко.

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«В связи со смертью Кобзаренко Анатолия Дмитриевича исполняющим обязанности директора назначен Кобзаренко Дмитрия Анатольевича. Изменений сроков выполнения обязательств не произойдет. ООО «Завод Кобзаренко» продолжает движение вперед с поставленной планом 1,5млрд грн», - говорится в сообщении.

Напомним: основатель и бессменный руководитель ООО «Завод Кобзаренко» Анатолий Кобзаренко умер 20 мая 2021 года от коронавируса.