На «Заводе Кобзаренко» на Сумщине назначили нового руководителя

Такое сообщение разместили на официальной странице предприятия в Фейсбуке:
«В связи со смертью Кобзаренко Анатолия Дмитриевича исполняющим обязанности директора назначен Кобзаренко Дмитрия Анатольевича. Изменений сроков выполнения обязательств не произойдет. ООО «Завод Кобзаренко» продолжает движение вперед с поставленной планом 1,5млрд грн», - говорится в сообщении.
Напомним: основатель и бессменный руководитель ООО «Завод Кобзаренко» Анатолий Кобзаренко умер 20 мая 2021 года от коронавируса.
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