В чемпионате Европы по-сумски определились четверть-финалисты

На площадках ФЦ «Барса» играли вторая восьмерка команд, вышедших в плей-офф.
Италия разгромила Данию, Германия на последней минуте дожала Англию, Австрия уверенно проходит Уэльс, а Северная Македония с преимуществом в один мяч одержала победу над Францией.
Дания («Фортуна») - Италия («Александрия» Кровное) 0:6
Франция («Современник-libra») – Северная Македония («Звезда») 1:2
Англия («Краснополье») – Германия («ЗиКоНи») 3:4
Уэльс («КомпСервис») – Австрия («Lex VSK») 1:6
Расписание четвертьфиналов:
8.06.2021, вторник - четвертьфинал
17:30 поле №4 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Нидерланды («Food Centre»)
17:30 поле №3 Шотландия («Сервис Люкс») - Северная Македония («Звезда»)
18:30 поле №3 Испания («Sumy Psel») - Германия («ЗиКоНи»)
18:30 поле №4 Италия («Александрия» Кровное) - Австрия («Lex VSK»)
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