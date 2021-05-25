В Сумах педофилу, который 2 года насиловал падчерицу, дали 15 лет за решеткой В Сумах к 15 годам лишения свободы осужден мужчина за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней падчерицы.

Ювенальными прокурорами Сумской окружной прокуратуры в суде доказана вина 42-летнего мужчины, который совершил несколько преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетней. По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы от 4 июня обвиняемый признан виновным в совершении сексуального насилия, развращение и изнасилование падчерицы и приговорен к 15 годам лишения свободы (ч. 6 ст. 152, ч. 4 и ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 3 ст. 15 / ч. 6 ст. 152 УК Украины).

По данным следствия, об указанном факте в полицию сообщила мать девочки. По ее словам, 28 мая 2020 года, зайдя в дом, она увидела, как ее сожитель пытается совершить действия сексуального характера с 10-летней дочерью. В присутствии правоохранителей девочка призналась, что подобное происходит уже около двух лет. Отчим запрещал ее рассказывать взрослым об этом, зато обещал купить ноутбук. Преступления против половой свободы и неприкосновенности девочки подтвердили эксперты.

Приговор обвиняемый ждал за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.