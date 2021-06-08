На Сумщине 77 281 случай заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 8 июня в Сумской области 77 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Белопольский район - 7, Бурынский район - 1, Ахтырка - 1, Путивльский район - 4, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1299 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 501 человек, из них за минувшие сутки - 176 (Белопольский район - 2, Глухов - 6, Глуховский район - 3, Конотоп - 60, Конотопский район - 20, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 2, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 20, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 1, Роменский район - 2, Сумы - 38, Сумской район - 5, Шостка - 2, Ямпольский район - 3).