На территории ландшафтного парка «Сеймский» на Сумщине установят фотоловушку В июне «Региональный ландшафтный парк «Сеймский» за собственные средства приобрел первую фотоловушку, которую по-другому ее называют лесная камера.

Это разновидность цифрового фотоаппарата для съемки без участия человека с автоматическим запуском от датчика движения.

Приобретена она с целью исследования диких животных и в природоохранных целях.

Современная фотоловушки способна мгновенно передавать отснятый материал, а в режиме ожидания находиться несколько месяцев, поэтому в ближайшее время удастся получить интересные снимки дикой природы.