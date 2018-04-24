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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:07352

На территории ландшафтного парка «Сеймский» на Сумщине установят фотоловушку

В июне «Региональный ландшафтный парк «Сеймский» за собственные средства приобрел первую фотоловушку, которую по-другому ее называют лесная камера.

Это разновидность цифрового фотоаппарата для съемки без участия человека с автоматическим запуском от датчика движения.

Приобретена она с целью исследования диких животных и в природоохранных целях.

Современная фотоловушки способна мгновенно передавать отснятый материал, а в режиме ожидания находиться несколько месяцев, поэтому в ближайшее время удастся получить интересные снимки дикой природы.

Общество Ландшафтный парк Сеймский
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