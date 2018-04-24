На территории ландшафтного парка «Сеймский» на Сумщине установят фотоловушку

Это разновидность цифрового фотоаппарата для съемки без участия человека с автоматическим запуском от датчика движения.
Приобретена она с целью исследования диких животных и в природоохранных целях.
Современная фотоловушки способна мгновенно передавать отснятый материал, а в режиме ожидания находиться несколько месяцев, поэтому в ближайшее время удастся получить интересные снимки дикой природы.
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