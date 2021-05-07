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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:55338

Кабмин ослабил карантин: что изменится?

Правительство Украины пересмотрело список ограничений адаптивного карантина, действующего до 30 июня 2021 года. Постановление Кабмина от 2 июня опубликовано на его сайте.

В т.ч. разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания из расчета 4 квадратных метра площади здания, территории на человека или с заполненностью не более 2/3 мест.

В то же время работа ресторанов будет разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшается с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, ограничения при проведении массовых мероприятий не будут применяться, если у всех участников и организаторов мероприятия есть отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

 
Общество Карантин
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