Кабмин ослабил карантин: что изменится?

В т.ч. разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания из расчета 4 квадратных метра площади здания, территории на человека или с заполненностью не более 2/3 мест.
В то же время работа ресторанов будет разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшается с 2 до 1,5 метров.
Кроме того, ограничения при проведении массовых мероприятий не будут применяться, если у всех участников и организаторов мероприятия есть отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.
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