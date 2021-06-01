На Сумщине утром после аварии перевернулось авто (видео) Происшествие произошло сегодня, 7 июня, около 6 часов утра, на автодороге Н 12 «Сумы – Полтава», вблизи села Гребениковка на Тростянетчине.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Skoda Superb, не учтя дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения, где допустил встречное столкновение с автомобилем ВАЗ-21061. Транспортное средство ВАЗ выехал за пределы проезжей части и перевернулось.

Вследствие ДТП 63-летний пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.