На Сумщине утром после аварии перевернулось авто (видео)

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Skoda Superb, не учтя дорожной обстановки, выехал на полосу встречного движения, где допустил встречное столкновение с автомобилем ВАЗ-21061. Транспортное средство ВАЗ выехал за пределы проезжей части и перевернулось.
Вследствие ДТП 63-летний пассажир автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания помощи.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.
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