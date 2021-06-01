Водоканал рекомендует сумчанам запастить водой АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить энергоснабжение объектов водоканала.

АО «Сумыоблэнерго» предупредило о намерении отключить от энергоснабжения объекты КП «Горводоканал».

Из-за долгов энергоснабжающее предприятие планирует прекратить подачу электроэнергии 8 июня 2021 с 9:00.

На сегодня задолженность КП «Горводоканал» перед АО «Сумыоблэнерго» составляет около 4,9 млн грн за предыдущий период и 5 млн грн текущей задолженности. Вместе с тем, сумчане задолжали предприятию более 52 миллионов гривен, более 46 млн гривен водоканалу задолжало государство за разницу в тарифах, около 20 млн грн - долг АО «СМНВО».

Не имея источника решения долговой проблемы, КП «Горводоканал» срочно обратилось к Сумского городского совета по финансовой помощи для урегулирования ситуации.

В сообщении АО «Сумыоблэнерго» не указано, какие именно объекты будут отключены, поэтому рекомендуем жителям города запастись водой.