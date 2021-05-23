Ночью в Сумах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым, выходивший из салона легковушки. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено салон, а также лакокрасочное покрытие автомобиля на площади до 6 кв. м.
В 3:39 пожар был локализован, и не допущено распространение огня в моторный отсек, в 3:49 ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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