«Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»

По состоянию на 01.06.2021 задолженность коммунального предприятия перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электроэнергии составляет 5,032 млн грн и за активную электроэнергию – 4,918 млн грн. Отключение запланировано на вторник, 8 июня, с 9:00.
Понимая, что жители г. Сумы не должны быть заложниками нерешенных финансовых вопросов и деятельности руководства КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» неоднократно продолжало срок уплаты за предоставленные услуги, но тщетно.
Общество оказалось в крайне критической финансово-экономической ситуации. К сожалению, в такой ситуации нет других мер воздействия, чем предусмотренные действующим законодательством, а именно - прекращение предоставления услуг по распределению электроэнергии КП «Горводоканал».
Учитывая сложную ситуацию и социальное напряжение, которое может повлечь отключение КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» обратилось с просьбой оказать содействие в решении вопроса уплаты задолженности к мэру г. Сумы.
АО «Сумыоблэнерго» сообщает о персональной ответственности руководства КП «Горводоканал» за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения.
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