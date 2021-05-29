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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:27846

«Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»

Задолженность за услуги - такая причина прекращения распределения электроэнергии КП «Горводоканал».

По состоянию на 01.06.2021 задолженность коммунального предприятия перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электроэнергии составляет 5,032 млн грн и за активную электроэнергию – 4,918 млн грн. Отключение запланировано на вторник, 8 июня, с 9:00.

Понимая, что жители г. Сумы не должны быть заложниками нерешенных финансовых вопросов и деятельности руководства КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» неоднократно продолжало срок уплаты за предоставленные услуги, но тщетно.

Общество оказалось в крайне критической финансово-экономической ситуации. К сожалению, в такой ситуации нет других мер воздействия, чем предусмотренные действующим законодательством, а именно - прекращение предоставления услуг по распределению электроэнергии КП «Горводоканал».

Учитывая сложную ситуацию и социальное напряжение, которое может повлечь отключение КП «Горводоканал», АО «Сумыоблэнерго» обратилось с просьбой оказать содействие в решении вопроса уплаты задолженности к мэру г. Сумы.

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о персональной ответственности руководства КП «Горводоканал» за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко сейчас в отпуске, директор КП «Горводоканал» отстранен от должности…

Экономика КП «Горводоканал» Отключение электроэнергии ПАО «Сумыоблэнерго»
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