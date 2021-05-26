На Сумщине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами Погода новой недели будет формироваться под влиянием высотного циклона.

На Сумщине ожидается умеренно теплая, неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, сообщает Сумской гидрометцентр. 8 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +18 .. + 23 °С. Внимание! Ночью 8 июня по Сумской области и г.Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м, днем гроза (I-й уровень опасности, желтый). 9 - 10 июня: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14 °С, днем +19 .. + 24 °С.