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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07610

На Сумщине полицейские раскрыли убийство 2015 года

Работниками полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, 4 июня сообщено о подозрении мужчине, который убил товарища.

Событие произошло в начале декабря 2015 года в селе Поповка Конотопского района. В то время 59-летний мужчина, по месту жительства, вместе с односельчанином распивали спиртные напитки. Когда оба были навеселе, хозяин начал выгонять товарища из дома, однако тот отказывался идти домой. В результате чего между мужчинами возник спор, в ходе которой хозяин дома нанес гостю телесные повреждения. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы избежать наказания, хозяин дома спрятал тело погибшего в погребе.

С тех пор пострадавший считался пропавшим без вести. Только в апреле 2021 года в погребе были обнаружены остатки погибшего. Долгое время хозяин дома отрицал свою причастность к преступлению, однако под тяжестью собранных доказательств сознался.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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