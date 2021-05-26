На Сумщине полицейские раскрыли убийство 2015 года

Событие произошло в начале декабря 2015 года в селе Поповка Конотопского района. В то время 59-летний мужчина, по месту жительства, вместе с односельчанином распивали спиртные напитки. Когда оба были навеселе, хозяин начал выгонять товарища из дома, однако тот отказывался идти домой. В результате чего между мужчинами возник спор, в ходе которой хозяин дома нанес гостю телесные повреждения. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы избежать наказания, хозяин дома спрятал тело погибшего в погребе.
С тех пор пострадавший считался пропавшим без вести. Только в апреле 2021 года в погребе были обнаружены остатки погибшего. Долгое время хозяин дома отрицал свою причастность к преступлению, однако под тяжестью собранных доказательств сознался.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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