В Сумах начинается пятый этап вакцинации от COVID-19

По ее словам, в городе ожидается поступление больших доз вакцин, и начинается пятый этап прививки. Для прививки есть три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac14-28 и Pfizer. Прорабатывается вопрос открытия дополнительных пунктов прививки. Вакцинация бесплатная. Единственное условие для желающих привиться - наличие декларации с врачом первичного звена, что позволяет немедленно занести соответствующую информацию в электронную базу данных. Пока так называемые «ковидные паспорта» не внедрены, а их запуск запланирован на 1 июля, сумчанам, при необходимости, выдают справки о прививках в бумажном виде.
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