В Сумах начинается пятый этап вакцинации от COVID-19 Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в городе ожидается поступление больших доз вакцин, и начинается пятый этап прививки. Для прививки есть три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac14-28 и Pfizer. Прорабатывается вопрос открытия дополнительных пунктов прививки. Вакцинация бесплатная. Единственное условие для желающих привиться - наличие декларации с врачом первичного звена, что позволяет немедленно занести соответствующую информацию в электронную базу данных. Пока так называемые «ковидные паспорта» не внедрены, а их запуск запланирован на 1 июля, сумчанам, при необходимости, выдают справки о прививках в бумажном виде.