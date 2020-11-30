За неделю на Сумщине зарегистрировано 393 ЧП За прошедшую неделю на пожарах погиб 1 человек, еще двое травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 12 зданий и 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 56 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 17 зданий и 2 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 6 млн. 140 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением теплой и засушливой погоды все чаще возникают пожары в экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожара в природных экосистемах.