Сумские СБУшники нашли на Донбассе тайник с оружием боевиков группировки Гиркина Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил обнаружили на Донетчине замаскированный схрон с военными средствами поражения.

По оперативной информации, арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина. По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложили группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска. Правоохранители изъяли из тайника: - 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами; - 11 реактивных противотанковых гранат РПГ; - более 4 тыс. патронов калибра 5,45. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству хранилища и незаконного оборота оружия, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.