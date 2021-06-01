Сумские СБУшники нашли на Донбассе тайник с оружием боевиков группировки Гиркина

По оперативной информации, арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.
По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложили группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника:
- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству хранилища и незаконного оборота оружия, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.