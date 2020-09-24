На Сумщине во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка

О пожаре сообщили местные жители, которые увидели дым из окна дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 27-го государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровать, пол на площади до 2 кв. м, стены на площади до 4 кв. м, телевизор, окна и вещи домашнего обихода. При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело хозяйки 1950 г.р. без признаков жизни.
В 9:25 пожарные локализовали пожар, в 9:32 - ликвидирован.
Допустимая причина пожара - неосторожность при курении хозяйки.
К тушению привлекались 1 единица спецтехники, 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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