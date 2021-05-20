На Сумщине пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста Происшествие произошло 6 июня, около 15 часов, на автодороге Батурин-Конотоп-Сумы, вблизи села Питомник, недалеко от Конотопа.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104», находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста. В результате столкновения 39-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Оба транспортных средства, велосипед и автомобиль, с места аварии изъяты и помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.

Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.