На Сумщине пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21104», находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста. В результате столкновения 39-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Оба транспортных средства, велосипед и автомобиль, с места аварии изъяты и помещены на спецплощадку полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.
Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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