На Сумщине пьяный водитель стал причиной гибели своего пассажира

Роменской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 25-летнему парню, преступная самонадеянность которого привела к гибели 29-летнего пассажира.
ДТП произошло 22 августа 2020 года около 5.45 в с. Перекоповка Роменского района. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «Chevrolet Aveo», не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части с последующим его опрокидыванием. Пассажир авто погиб на месте происшествия.
Согласно заключению эксперта от 21 мая 2021 года, действия водителя не соответствуют требованиям Правил дорожного движения Украины и находятся в причинной связи с возникновением ДТП и наступившими последствиями.
Подозреваемому инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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