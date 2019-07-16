В Сумах возобновляет работу комммунальный маршрут №64А

С Центрального рынка автобус отправится в 16:18, с конечной «пер. Веретиновский»- в 16:40.
Автобус №64А будет осуществлять перевозки пассажиров в часы пик. В целом направление Добровольной будут обслуживать 3 (три) коммунальных автобуса: 2 - по маршруту №64, 1 - №64А.
Графики размещены на остановках; на сайте КП «Электроавтотранс» расписание появится в ближайшее время.
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