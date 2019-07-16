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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25442

В Сумах возобновляет работу комммунальный маршрут №64А

Первые рейсы по направлению «Добровольная - Центральный рынок» состоятся в понедельник, 7 июня.

С Центрального рынка автобус отправится в 16:18, с конечной «пер. Веретиновский»- в 16:40.

Автобус №64А будет осуществлять перевозки пассажиров в часы пик. В целом направление Добровольной будут обслуживать 3 (три) коммунальных автобуса: 2 - по маршруту №64, 1 - №64А.

Графики размещены на остановках; на сайте КП «Электроавтотранс» расписание появится в ближайшее время.

Фото
Общество Маршрут № 64а
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