В Сумах возобновляет работу комммунальный маршрут №64А Первые рейсы по направлению «Добровольная - Центральный рынок» состоятся в понедельник, 7 июня.

С Центрального рынка автобус отправится в 16:18, с конечной «пер. Веретиновский»- в 16:40.

Автобус №64А будет осуществлять перевозки пассажиров в часы пик. В целом направление Добровольной будут обслуживать 3 (три) коммунальных автобуса: 2 - по маршруту №64, 1 - №64А.

Графики размещены на остановках; на сайте КП «Электроавтотранс» расписание появится в ближайшее время.