На Сумщине 77 263 случая заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Ромны - 1, Сумы - 6, Тростянецкий р-н - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1298 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 325 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Белопольский р-н - 7, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 8, Сумской р-н - 1).
Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 6 июня в Сумской области 77 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 5 июня в Сумской области 77 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
Утвержден новый перечень учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19....