На Сумщине 77 263 случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 7 июня в Сумской области 77 263 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Ромны - 1, Сумы - 6, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1298 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 325 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Белопольский р-н - 7, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 8, Сумской р-н - 1).