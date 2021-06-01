На Сумщине всего 8 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за воскресенье в сумской области подтверждено 8 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 6 – в Сумах. Выздоровело 17 человек, в Сумах – 8. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего по Сумам 34 764 случая заболевания – это 13% от всех горожан. Умерло 493 сумчанина, что составляет 1,4% от всех заболевших. 552 сумчанина продолжают болеть.

В области 77 263 случаев заболевания. Умерло 1298 умерло. 74 325 выздоровело, - это 96% от всех заболевших.