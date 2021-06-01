Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах Статистику предоставила сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 113 горожанина, в том числе 30 детей.

В 5-й горбольнице 63 пациентов, в том числе 40 на кислородной поддержке, 6 в интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.

В 4-й больнице – 17 человек, 11 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции легких.

В центральной городской больнице на сегодня работа ковидного отделения приостановлена.

В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 13 пациента, 1 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 20 пациентов, 1 в интенсивной терапии, 55 с другой инфекционной патологией.

В городских больницах свободна 181 койка для взрослых, 158 с кислородом, а также 40 для детей, все c кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:

- в областном центре инфекционных болезней – 11, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.

- в областном госпитале для ветеранов - 18, 2 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

- в областной больнице - 14, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.