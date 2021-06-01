Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

По ее словам, на сегодня в городских больницах от COVID-19 лечатся 113 горожанина, в том числе 30 детей.
В 5-й горбольнице 63 пациентов, в том числе 40 на кислородной поддержке, 6 в интенсивной терапии, 4 на аппаратах ИВЛ.
В 4-й больнице – 17 человек, 11 получают кислород свободным потоком, 1 на неинвазивной вентиляции легких.
В центральной городской больнице на сегодня работа ковидного отделения приостановлена.
В больнице Святого Пантелеймона (Сумская ЦРБ) – 13 пациента, 1 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 20 пациентов, 1 в интенсивной терапии, 55 с другой инфекционной патологией.
В городских больницах свободна 181 койка для взрослых, 158 с кислородом, а также 40 для детей, все c кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областных медучреждениях:
- в областном центре инфекционных болезней – 11, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.
- в областном госпитале для ветеранов - 18, 2 в интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.
- в областной больнице - 14, 3 в интенсивной терапии на ИВЛ.
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