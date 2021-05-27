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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:16324

Сумские хоккеистки с медалями домашнего чемпионата Украины

4-6 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» состоялись игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2011-2012 г.р.

Несмотря на столь юный возраст на поле развернулась настоящая борьба за победу. По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место заняла команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Наталья Васюкова);

2 место - Сумской областной ДЮСШ (тренер Николай Шаповал);

3 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Наталья Ткач)

4 место - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Елена Свистюр и Инна Бондаренко);

5 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Вита Шкурупий);

6 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тренер Наталья Кукарина).

Судейская коллегия определила лучших игроков в следующих амплуа:

- лучший нападающий - Мелания Тараненко (Сумская областная ДЮСШ);

- лучший защитник - Екатерина Ушкалова (СДЮШОР «Динамо-2»);

- самый техничный игрок - Арина Гуменюк (СДЮШОР «Динамо-1»);

- приз зрительских симпатий получила Анастасия Тимченко (Сб. Команда Г. Полтава);

- настоящим капитаном признана Дарья Дмитренко (СДЮШОР «Динамо-3»);

- лучший игрок чемпионата - Валерия Лобода (ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь);

- приз судейской коллегии получила Лысенко Ангелина (СДЮШОР «Динамо-1»).

Спорт Хоккей на траве
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