Сумские хоккеистки с медалями домашнего чемпионата Украины

Несмотря на столь юный возраст на поле развернулась настоящая борьба за победу. По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место заняла команда ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Наталья Васюкова);
2 место - Сумской областной ДЮСШ (тренер Николай Шаповал);
3 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тренер Наталья Ткач)
4 место - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Елена Свистюр и Инна Бондаренко);
5 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Вита Шкурупий);
6 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тренер Наталья Кукарина).
Судейская коллегия определила лучших игроков в следующих амплуа:
- лучший нападающий - Мелания Тараненко (Сумская областная ДЮСШ);
- лучший защитник - Екатерина Ушкалова (СДЮШОР «Динамо-2»);
- самый техничный игрок - Арина Гуменюк (СДЮШОР «Динамо-1»);
- приз зрительских симпатий получила Анастасия Тимченко (Сб. Команда Г. Полтава);
- настоящим капитаном признана Дарья Дмитренко (СДЮШОР «Динамо-3»);
- лучший игрок чемпионата - Валерия Лобода (ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь);
- приз судейской коллегии получила Лысенко Ангелина (СДЮШОР «Динамо-1»).
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