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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Як у Шостці відзначать 101-у річницю з дня народження Івана Кожедуба?

8 червня Шостка традиційно відзначить День народження легендарного земляка, льотчика-аса, Тричі Героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба. Цьогоріч святкуватимемо 101-у річницю з Дня народження.

За даними відділу культури і туризму Шосткинської міської ради, цього дня планується кілька святкових заходів, присвячених річниці, пише Шостка.інфо.

Так, з 10:00 у селі Ображіївка, на Батьківщині легендарного земляка, біля пам’ятнику Кожедубу розпочнеться Літературно-музична композиція «Іван Кожедуб – легендарний льотчик ас» з покладанням квітів до меморіалу.

Протягом дня у Ображіївці, в навчально-виховному комплексі, буде працювати музей Кожедуба. У Будинку культури Ображіївки будуть показувати тематичний фільм про відомого земляка.

У Шостці у музеї Кожедуба з 11:00 розпочнеться Літературно-музичне свято «Зірковий син України». Планується також покладання квітів, екскурсія до музею, буде працювати виставка авіамоделей.

З 11:40 біля Арт-центру працюватиме інсталяція «Повітряні крила».

По вулиці Свободи, 53, протягом дня для всіх охочих буде відкритий Краєзнавчий музей, а по вулиці Гагаріна, 1, – меморіально-освітній комплекс «Родинна пам’ять».

О 21:00 Центр культури та дозвілля розпочне показ фільму про Івана Кожедуба.

 
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Общество Кожедуб
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