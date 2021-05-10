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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане с медалями тура чемпионата Украины по пляжному волейболу

4-6 июня в Шостке прошел 3-звездочный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

Из-за того, что одновременно в Украине проводилось 4 тура в разных местах, в Шостку приехало всего 8 мужских и 7 женских пар. В том числе 9 пар, представляющих Сумы и Шостку.

В итоге среди женщин победили сумчанки Марина Гладун и Светлана Бабурина, Екатерина Удовенко и Таисия Кальченко стали четвертыми, Кристина Ермоченко и Елизавета Тарасенко – пятыми, Екатерина Сидоренко и Дарья Зима – седьмыми.

Среди мужчин сумчане Никита Ангелов и Максим Гладун стали вторыми, проиграв в финале запорожской паре Владиславу Емельянчику и Денису Денисенко. Евгений Журавель и Иван Дацюк были четвертыми, Игорь Скрынник и Игорь Романенко – пятыми, шосткинско-сумская пара Роман Бондаренко – Игорь Маслов – шестыми, Олег Кулик и Владимир кущ - седьмыми.

Спорт Пляжный волейбол
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