Сумской лучник взял «серебро» на чемпионате Европы Сегодня, 6 июня, в турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука.

В последний день прошли финалы в командных соревнованиях. В мужском турнире сборная Украины в составе сумчанина Алексея Гунбина, студента СумГПу им. А.С.Макаренко Ивана Кожакаря и львовянина Георгия Иваницкого проиграли нидерландцам 3:5.

Женская сборная, в составе которой две выпускницы Сумского педуниверситета Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова, заняли четвертое место.