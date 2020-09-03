Сумской лучник взял «серебро» на чемпионате Европы

В последний день прошли финалы в командных соревнованиях. В мужском турнире сборная Украины в составе сумчанина Алексея Гунбина, студента СумГПу им. А.С.Макаренко Ивана Кожакаря и львовянина Георгия Иваницкого проиграли нидерландцам 3:5.
Женская сборная, в составе которой две выпускницы Сумского педуниверситета Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова, заняли четвертое место.
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