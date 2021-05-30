Сегодня ФК «Сумы» сыграет против чемпиона Украины (трансляция)

На стадионе «Авангард» ФК «Сумы» примет чемпиона Украины «Викторию» из Николаевки. Первый матч 1/4 финала начнется в 17.00. Ответный пройдет через неделю.
Напомним: по итогам регулярного чемпионата ФК "Сумы" занял третье место в группе 3, а "Виктория" выиграла группу 2.
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